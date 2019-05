Die Magie der Musik

Die Opernsängerin Maria Amiradis war zu Gast auf der „Eckbank“ im Kroatenhof

Beim „Eckbankgespräch“ in der Wohnanlage am Kroatenhof konnten die Zuhörer in die Welt einer Opernsängerin eintauchen. Die in Nürtingen lebende, griechisch-stämmige Sopranistin Maria Amiradis, mit bürgerlichem Namen Maria Tselegidis-Reiner, erzählte lebhaft von ihrem Werdegang, besonderen Erlebnissen und ihrer Einstellung zum Gesang.

Maria Amiradis beantwortete auf der „Eckbank“ die Fragen von Norbert Rink. pm

NÜRTINGEN (pm). Interviewt wurde sie von Norbert Rink, der lange Zeit das Café Logos des Kulturvereins Provisorium und der Volkshochschule Nürtingen moderiert hat.