„Die Lehrer erwecken Projekt zum Leben“

11.10.2019, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Gestern fand die Auftaktveranstaltung von „Zeitung in der Schule“ statt – Ab 4. November sind beinahe 900 Schüler am Start

Der Herbst kommt mit Riesenschritten – und mit ihm seit 16 Jahren stets pünktlich unser Projekt „Zeitung in der Schule“. Und weil das eben auch dieses Jahr so ist, trafen sich gestern Nachmittag im Fritz-Ruoff-Saal der Kreissparkasse in Nürtingen die Projektverantwortlichen mit den Lehrern der teilnehmenden Klassen zur Auftaktveranstaltung.

Parade mit Zeitung, Lehrern und Projektverantwortlichen auf der Galerie des Fritz-Ruoff-Saals in der Nürtinger Kreissparkasse. Foto: Just

NÜRTINGEN. „Für die Kreissparkasse und mich ist das Projekt eine absolute Herzensangelegenheit“, unterstrich Hausherr Heiko Kaiser in seiner Begrüßung. Und die Bank sei mit ihrer Stiftung nicht nur bei „Zeitung in der Schule“ der verlässliche Partner der Nürtinger/Wendlinger Zeitung, sondern auch beim „Zeitungstreff im Kindergarten“ und bei „Zeitung in der Grundschule“.