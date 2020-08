Schwerpunkte

„Die ländlichen Regionen profitieren“

01.08.2020 05:30, Von Philip Sandrock — E-Mail verschicken

HfWU-Professorin Susanne Gervers spricht über Reisen in Corona-Zeiten und darüber, wie der Tourismus sich ändern könnte

„Wir sind in Urlaub in den Harz gefahren“, dieser Satz dürfte dieses Jahr in manchen Familien wieder fallen. Die HfWU-Professorin Dr. Susanne Gervers sieht in der Corona-Pandemie einen historischen Einschnitt – auch für die Tourismus-Branche. Es könnte die Gelegenheit sein, unser Reiseverhalten zu ändern und den Urlaub nachhaltiger zu gestalten.

Frau Professorin Gervers, wie hat sich das Reiseverhalten durch die CoronaBeschränkungen des Frühjahrs verändert?