Die Kurstadt liegt in einem lieblichen Tal

06.08.2020 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Sommerrätsel: Heute suchen wir den Geburtsort von HfWU-Professor Roman Lenz

Weiter geht es heute mit unserer Sommerrätselreihe „Wo komme ich her?“ Professor Roman Lenz hat hier in Nürtingen eine neue Heimat gefunden. Geboren ist der Dekan der Fakultät für Landschaftsarchitektur und Umwelt- und Stadtplanung der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt (HfWU) aber rund 150 Autokilometer entfernt.

Beinahe wäre Roman Lenz in einem Fiat 500 zur Welt gekommen. Denn als der Vater die Mutter mit Wehen am 5. Dezember 1956 in die Klinik der Stadt fahren wollte, kam der Familie die Schranke eines Bahnübergangs in die Quere. Die Schranke erhob sich indes rechtzeitig, Lenz kam dann doch in der Klinik der Kurstadt zur Welt.