Schwerpunkte

Die Kandidaten der Wahlkreise Nürtingen und Esslingen im Vergleich

13.08.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Welche Schwerpunkte vertreten die Kandidaten in den Wahlkreisen Nürtingen und Esslingen? Wir starten nächste Woche mit der Wahlberichterstattung.

In wenigen Wochen ist es soweit: Am 26. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Auch in den Wahlkreisen Nürtingen und Esslingen nimmt der Wahlkampf langsam Fahrt auf. Es hängen zwar noch keine Plakate an den Straßenrändern, doch die folgen in Kürze und in bunter Vielfalt. Ab dem nächstem Wochenende dürfen die Parteien ihre Wahlhelfer losschicken.

„Ich weiß noch gar nicht wen ich im September wählen soll“ – diese Aussage hat man in den zurückliegenden Wochen schon mehrfach gehört. Viele Wählerinnen und Wähler sind unschlüssig, können sich mit keinem der Kanzlerkandidaten identifizieren. Weder mit Annalena Baerbock noch mit Olaf Scholz oder Armin Laschet.

Wer noch unschlüssig ist, der sollte vielleicht die Parteiprogramme und die Aussagen der Kandidaten in den Wahlkreisen genauer unter die Lupe nehmen. Mit unseren Kandidatenvorstellungen in der Zeitung, den Antworten auf unsere Fragen in Print und Online und der Berichterstattung über Veranstaltungen mit Politpromis wollen wir dazu beitragen, ihnen, werte Leserinnen und Leser, die sich nicht von vornherein auf eine Partei festgelegt haben, die Entscheidung ein wenig zu erleichtern.