Die Herzenssprache muss neu beginnen

20.07.2020 05:30, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Landesbischof Frank Otmar July predigt am Festgottesdienst bei der Stadthalle vor 99 Besuchern

Weil Corona den Bezirkskirchentag verhinderte, fiel auch der Abschlussgottesdienst vor der Stadthalle K3N mit über 1000 Teilnehmern aus. Der Landesbischof von Württemberg, Frank Otmar July, hielt am versprochenen Besuch in Nürtingen fest. Vor 99 Gläubigen predigte er am gestrigen Festgottesdienst auf der Kulturbühne.

Mit dem Segen beschloss Landesbischof Frank Otmar July den Festgottesdienst vor der Stadthalle mit 99 Gläubigen. Foto: Krytzner

NÜRTINGEN. Die Sonne strahlte am Sonntag mit den Geistlichen und den Gottesdienstbesuchern um die Wette. Dekan Michael Waldmann freute sich, dass Landesbischof July zum Festgottesdienst kam, um die Predigt zu halten. Geplant war sein Besuch für den Abschlussgottesdienst des Bezirkskirchentags. Doch die Corona-Pandemie machte auch dieser Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung. Deshalb entschied sich Dekan Michael Waldmann mit seinem Team für einen Festgottesdienst im Kirchenbezirk Nürtingen. Statt der ursprünglich über 1000 Besucher, durften wegen der Coronaverordnung jedoch nur 99 Gläubige am Gottesdienst teilnehmen. Für die daheimgebliebenen wurde die Feier vom Bezirksjugendwerk Nürtingen online live übertragen. Mit dem Lied „Danke für diesen guten Morgen“ eröffnete man gemeinsam – unter Einhaltung der Maskenpflicht – den Festgottesdienst. Nach dem gemeinsamen Psalm und einem stillen Gebet hielt Bezirkskantor Hanzo Kim die Gottesdienstgemeinde auf Trab. Mit einem sogenannten Body Kanon durften sich die Besucher mit Stampfen, Klatschen und Singen am Gottesdienst beteiligen.