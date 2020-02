Die Gesichter Nepals im Nürtinger Provisorium

26.02.2020 05:30, Von Matthäus Klemke

Luisa Zimmermann und Lucas Gscheidle zeigen in Nürtingen Bilder einer fremden Kultur

Drei Monate lang sind Luisa Zimmermann aus Oberboihingen und Lucas Gscheidle aus Reudern durch Nepal gereist. Mit der Kamera hat das junge Paar Menschen eingefangen, in deren Gesichtern sich Schönheit, Freude und Leid einer fremden Kultur widerspiegelt. Nun präsentieren sie ihre Fotos für einen guten Zweck im Provisorium.

Auf ihrer Reise durch Nepal trafen Luisa und Lucas auf viele unterschiedliche Menschen. Fotos: privat

NÜRTINGEN. Ein kleines Mädchen hält stolz das selbst genähte Hemd in die Kamera, hinter ihr steht die Nähmaschine, an der sie es mit viel Mühe gefertigt hat. Auf einem anderen Bild wirkt das leichte Lächeln einer Frau fast gezwungen – als würde sie die schwere Last des Korbes auf ihrem Rücken verbergen wollen.