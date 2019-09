„Die gesamte Reserve ist eingeplant“

Lehrermangel macht sich auch in Nürtingen und Umgebung bemerkbar – Mörike- und Roßdorfschule fehlen Lehrer

Zum Beginn des neuen Schuljahres bleibt die Personalsituation an den Schulen auch im Bereich des Schulamts Nürtingen angespannt. Ende der Woche starten allein 4310 Erstklässler in ihren neuen Lebensabschnitt. An Grundschulen und Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren ist der Lehrermangel besonders groß.

NÜRTINGEN. Heute startet das neue Schuljahr. Und während die älteren Schüler (und Lehrer) heute wieder früh raus müssen fiebern die angehenden Abc-Schützen ihrem ersten Schultag entgegen, der an den meisten Schulen zum Ende der Woche mit der großen Einschulungsfeier beginnt.