Die ersten ukrainischen Flüchtlinge sind im Hauber-Gebäude in Nürtingen untergebracht

17.06.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die ersten 80 Menschen aus der Ukraine sind im Hauber-Gebäude in Nürtingen untergebracht worden. Der Landkreis errichtete unter Zeitdruck einfache Schlafsäle, sanitäre Einrichtungen und Selbstversorgereinheiten.

NÜRTINGEN. Am Mittwoch sind die ersten rund 80 ukrainischen Flüchtlinge in das Hauber-Gebäude an der Sigmaringer Straße in Nürtingen eingezogen. Die Hauber-Gruppe stellt das leerstehende Fabrikationsgebäude zunächst für ein Jahr unentgeltlich dem Landkreis zur Verfügung, der es für eine Notunterkunft zur vorläufigen Erstunterbringung nutzt. Entgegen manch anderer Vorstellungen handelt es sich um eine Massenunterkunft mit einfachstem Standard.