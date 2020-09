Schwerpunkte

Die Ersatzoma ist willkommene Hilfe

23.09.2020 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Ehrenamtliche Wellcome-Mitarbeiterinnen unterstützen junge Familien – Vermittlung durch das Haus der Familie

Wenn Heidrun Eberwein an der Wohnungstür klingelt, dann rennen die Buben und Mädchen fast gleichzeitig los. Seit eineinhalb Jahren ist sie bei einer Familie Ersatzoma. Als ehrenamtliche Wellcome-Mitarbeiterin unterstützt sie die Familie in der Regel einmal in der Woche. Dann geht sie zum Beispiel mit dem Baby spazieren oder mit den Kita-Kindern auf den Spielplatz.

Die Wellcome-Ersatzoma sorgt mit ihren Besuchen für Entlastung im Alltag einer jungen Familie. Foto: Wellcome

NÜRTINGEN. Das Wellcome-Angebot gibt es beim Haus der Familie in Nürtingen schon seit sieben Jahren. Die praktische Hilfe richtet sich an alle Familien, die sich im ersten Jahr nach der Geburt eines Babys Unterstützung wünschen. „Es gibt immer mehr Familien, die keine Oma oder Verwandte am Ort haben und deshalb auch über kein soziales Netz verfügen“, weiß Tina Masarin, Wellcome-Koordinatorin beim Haus der Familie in Nürtingen. „Die ehrenamtlichen Wellcome-Mitarbeiter helfen für ein paar Monate ein bis zwei Mal pro Woche ganz praktisch im Alltag, so wie es sonst Familie, Freunde oder Nachbarn tun würden.“ Aus Erfahrung weiß Tina Masarin, dass die ersten Monate nach der Geburt für junge Familien trotz aller Freude über den ersehnten Nachwuchs ganz schön stressig und chaotisch werden können.