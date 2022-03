Schwerpunkte

Die Eheleute Krömer aus Nürtingen feiern heute Goldene Hochzeit

25.03.2022 05:30, Von Sarah Eckert — E-Mail verschicken

Jan und Eva Krömer aus Nürtingen feiern heute ihre goldene Hochzeit. Fleiß und die Zeit mit der Familie haben sie so lange zusammengehalten.

Jan und Eva Krömer blicken glücklich auf 50 Jahre Ehe zurück. Foto: Eckert

NÜRTINGEN. Goldene 50 Jahre Ehe feiern Jan und Eva Krömer aus Nürtingen heute am 25. März. Kennengelernt haben sie sich aber deutlich früher. Ihre Kindheit verbrachten beide im tschechischen Würbenthal (Vrbno pod Pradedem), wo Eva Krömer am 9. Mai 1948 und Jan Krömer am 29. Juli 1951 zur Welt kam. Sie waren damals Nachbarn. „Wir haben jeden Tag mit den anderen Kindern gespielt“, schwelgt Eva Krömer in Erinnerungen, „wir waren viel zusammen und dann kam die Liebe.“ Nämlich vor genau 54 Jahren, als er 18 und sie 21 Jahre alt war. Geheiratet haben sie 1972 standesamtlich, ebenfalls in Würbenthal im kleinen Kreis der Familie mit 22 Gästen.