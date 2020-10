Schwerpunkte

Die digitale Akte kommt

26.10.2020

Stadtverwaltung stellt Weichen für die Einführung der E-Akte

Aktenberge, die bald der Vergangenheit angehören. Volker Schmid aus der Organisations-Abteilung hat den Papierkorb schon bereitgestellt. Foto: Vöhringer

NÜRTINGEN (nt). Mit einem Klick den Wohnsitz anmelden oder einen neuen Pass beantragen – damit dies in Zukunft möglich wird, investieren immer mehr Kommunen in Digitalisierung. Auch die Stadtverwaltung Nürtingen hat in den letzten Jahren an der Schaffung von digitalen Strukturen gearbeitet. Nun wurde das Dokumentenmanagementsystem „enaio“ erfolgreich eingeführt.