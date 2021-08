Schwerpunkte

Die Baustelle am Heim-Areal in Nürtingen ist ein Ärgernis

23.08.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Das Gebäudeensemble am Eingang zur Neckarsteige verfällt zusehends. Der Kirchheimer Investor hält sich nicht an Absprachen mit der Stadt Nürtingen.

Warum geht es beim Heimareal nicht weiter? Das Gebäudeensemble an der Ecke Mühlstraße/Neckarsteige befindet sich im Dornröschenschlaf. Foto: Just

NÜRTINGEN. Ist dem Investor das Geld ausgegangen? Diese Frage stellen sich viele Nürtinger, die in den letzten zwei Jahren regelmäßig an der Baustelle Heimareal beim Kreisverkehr an der Neckarbrücke vorbeikommen.