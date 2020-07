Schwerpunkte

Die Arbeitsgemeinschaft Hospiz Nürtingen begleitet sterbende Menschen auf ihrem letzten Weg

11.07.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Der Tod ist ein Teil des Lebens. Das wissen Gabriele Grünewald und Heide Zander. Beide sind für die Arbeitsgemeinschaft Hospiz tätig. Als Einsatzleiterin und als ehrenamtliche Mitarbeiterin begleiten sie Menschen, die bald sterben werden. Denn ihnen ist es wichtig, dass diese auf ihrem letzten Weg nicht alleine sind.

NÜRTINGEN. Heide Zander ist Rechtsfachwirtin und hat nebenher ein Künstleratelier in Beuren. Sie sagt selbst, dass dies zwei komplett unterschiedliche Dinge sind, die ihr Leben bereichern. Dann gibt es noch eine dritte Tätigkeit, die ihr noch mehr gibt in ihrem Leben: „Ich bin unglaublich dankbar für das, was ich habe.“ Zander ist als ehrenamtliche Begleiterin für die Arbeitsgemeinschaft Hospiz tätig. Das bedeutet, dass sie kranke und sterbende Menschen besucht und ihnen ihre Zeit schenkt.