Leichtathletik: Guter Saisonauftakt für Sprinter Philipp Corucle – Teilnahme an Europameisterschaft bleibt ein „realistisches Ziel“Philipp Corucle hat am Wochenende in Frankfurt bei seinem ersten Start in diesem Jahr mit 6,75 Sekunden über 60 Meter voll überzeugt.Beim 1. Frankfurter Wintercup…

