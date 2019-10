Die Anstrengung, Demokratie zu leben

17.10.2019 05:30, Von Sabine von Varendorff — E-Mail verschicken

Demokratie-Forum für junge Menschen in der Nürtinger Kreuzkirche mit prominenter Beteiligung

Politisches Interesse wird unter den Top-Beschäftigungen der Jugendlichen und Heranwachsenden stiefmütterlich behandelt. Politik konkurriert mit flotten Filmen von angesagten YouTubern und Soap-Sternchen um die Aufmerksamkeit der Jugendlichen.

NÜRTINGEN. Traditionelle Parteien verlieren massiv an Zulauf und die AfD hat bei den jüngsten Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg vor allem bei den Menschen unter 30 Jahren Stimmen abgesahnt. Was ist los? Woran fehlt es in der Politik, damit junge Menschen Lust auf Demokratie bekommen? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Demokratie-Forum „Lust auf Politik – Über die Anstrengung Demokratie zu leben“, das die „Jugendsozial Stiftung – Zeit für Menschen“ am Dienstag, 5. November, um 18 Uhr in der Kreuzkirche in Nürtingen bei freiem Eintritt veranstaltet.