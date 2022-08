Schwerpunkte

Die Afrikatage in Nürtingen waren ein Fest des friedlichen Miteinanders

01.08.2022 05:30, Von Sara Hiller — E-Mail verschicken

Die 14. Afrikatage auf dem Areal der Alten Seegrasspinnerei wurden am Wochenende zum interkulturellen Treffpunkt der Generationen. Dabei wurden auch viele Informationen über den Kontinent vermittelt.

NÜRTINGEN. Wir leben in einer auf vielen Ebenen vernetzten Welt, in der Menschen unterschiedlichster kultureller Hintergründe in Begegnung kommen. Das Mit- und Voneinander-Lernen, in einem Austausch Gemeinsamkeiten zu entdecken, bedeutet vor allem eines – ein fruchtbarer Nährboden für gegenseitige Toleranz und Empathie.