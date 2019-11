Dicke Luft im Biergarten

23.11.2019

Wie sinnvoll ist ein neues Nichtraucherschutzgesetz?

Eine Kombi, die es nach den Plänen des Sozialministeriums bald nicht mehr geben soll: Zigarette und Bier in einer Nürtinger Außengastronomie. Foto: Just

Eine Szene aus dem Ruhrgebiet. Vor einer Kneipe drängen sich bibbernde Menschen auf der Treppe hinunter zur Durchgangsstraße um einen Aschenbecher. Drinnen dürfen sie nicht rauchen, obwohl niemand etwas dagegen hätte. So gegen elf erlöst die Wirtin die frierenden Raucher und stellt illegalerweise die Aschenbecher auf die Theke. Sie ist über 70, führt die Kneipe seit Jahrzehnten und lässt kein gutes Haar an der Nichtraucher-Regelung in Nordrhein-Westfalen, die eine der strengsten bundesweit ist. Das Rauchen in Gaststätten ist hier ausnahmslos untersagt.