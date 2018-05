Diamantene Konfirmation in Neckarhausen

16.05.2018, — E-Mail verschicken

Kürzlich feierte bei strahlendem Frühjahrswetter der Neckarhäuser Jahrgang 1943/44 die diamantene Konfirmation in der St.-Bernhards-Kirche in Neckarhausen. Eingeladen wurden auch die katholischen Schulkameraden. Den eindrucksvollen Festgottesdienst hielt Prädikant Nützel. Im Anschluss an die Predigt erhielt jeder Konfirmand eine Urkunde mit seinem Denkspruch vom Jahre 1958, danach erhielten alle den Segen. Besonders erfreulich war, dass ehemalige Schulkameraden aus Brasilien und Amerika zum Festgottesdienst gekommen sind. Nach dem gemeinsamen Mittagessen in der „Beutwang-Gaststätte“ und bei Kaffee und Kuchen wurden zahlreiche Jugenderinnerungen wachgerufen. pm