Schwerpunkte

Dialograum in Nürtingen gegen Lagerdenken durch Coronapandemie

16.11.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Das Projekt Dialograum will die Gelegenheit schaffen, über kontroverse Diskussionen sich auf der Gefühlsebene zu begegnen. Die Stadt Nürtingen unterstützt das Format, das sich gegen eine gesellschaftliche Spaltung stemmt.

Die Premiere des Dialograums vor vier Jahren (Bild) war ermutigend, am 28. November gibt es eine Neuauflage. Archivfoto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wenn es in Krisen den Anschein hat, dass Ressourcen knapp oder Gefahren übermächtig werden, können Meinungen und Haltungen schier unversöhnlich aufeinanderprallen. Das reißt Gräben in der Gesellschaft auf, wie die große Zuwanderung von Geflüchteten ab 2015 und aktuell auch die Corona-Pandemie gezeigt haben. Diese Gräben sind mit Argumenten irgendwann nicht mehr zuzuschütten. Das Projekt Dialograum hatte im Sommer 2018 Premiere, damals veranstaltet von der Initiative „Nürtingen ist bunt“ zum Thema Flucht und Integration. Jetzt möchte Klaus Nägele das Format zum Thema „Leben in Nürtingen – In Zeiten von Corona“ aufleben lassen.