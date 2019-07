DHL mit neuer Packstation

92 Fächer stehen bei einem Discounter am Zementwerk 9 bereit

NÜRTINGEN (pm). DHL hat jetzt in Nürtingen eine weitere Packstation mit 92 Fächern in Betrieb genommen. Auch die neue modulare Packstation bei einem Discounter in der Straße Am Zementwerk 9 ist an sieben Tagen pro Woche rund um die Uhr zugänglich.

Über Packstationen können auf einfache Art und Weise und rund um die Uhr Pakete eingeliefert und in Empfang genommen werden. Unter www.postfinder.de finden die Kunden alle Standorte von Packstationen, Paketboxen, Filialen, DHL Paketshops und Verkaufspunkten für Brief- und Paketmarken inklusive der jeweiligen Leistungen und Öffnungszeiten. Auch die Standorte von Briefkästen und deren Leerungszeiten sind dort abrufbar.