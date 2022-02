Schwerpunkte

Deutsch-französisches Filmprojekt gestartet

03.02.2022 05:30, — E-Mail verschicken

NÜRTINGEN. Am vergangenen Wochenende startete das deutsch-französische Theater-Filmprojekt mit Bürgern aus den beiden Partnerstädten Nürtingen und Oullins. Für diese erste Begegnung trafen sich die Teilnehmer online. „So nah und doch so fern. Mais non! Si loin, mais pourtant si proche!” ist der Titel dieses Projekts, das der Städtepartnerschaftsverein Nürtingen und die Theaterpädagogin Birgit Hein anlässlich des 60. Geburtstags der Partnerschaft auf den Weg gebracht haben. Sich gegenseitig Geschichten von sich und seiner Stadt erzählen und dabei seine Heimatstadt individuell präsentieren, das steht im Mittelpunkt. Es werden Filmaufnahmen gemacht und Geschichten szenisch umgesetzt. Gefördert wird die Begegnung vom Fonds Soziokultur der Baden-Württemberg-Stiftung im Rahmen des Programms Nouveaux Horizons, von der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen, der Stadt Nürtingen und vom Verein zur Förderung der Städtepartnerschaften. Ein Einstieg in dieses Projekt ist jederzeit noch möglich. Französischkenntnisse sind nicht erforderlich, dafür aber Interesse an der Partnerstadt. pm

Kontakt: Birgit Hein, E-Mail hein.birgit@freenet.de, Telefon (01 71) 5 02 96 37.