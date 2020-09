Schwerpunkte

Deuschle holt Titel

16.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Der Nürtinger Andreas Deuschle wurde am Wochenende bei den Highlandgames in Ossweil erneut Deutscher Meister. Deuschle siegte in sieben von acht Disziplinen und hatte am Ende die Nase vorn. Auch in Ossweil fanden die Highlandgames dieses Jahr als reine Sportwettkämpfe unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Der Nürtinger CDU-Stadtrat ist zusammen mit Alexander Beck, Vorsitzender des SV Hardt, nach Ossweil gefahren. Beck (rechts) kam auf Platz acht im Masters-Wettbewerb. Sowohl Deuschle als auch Beck trainieren mehrmals in der Woche auf dem Sportgelände des SV Hardt. Am Wettbewerb in Ossweil nahmen starke Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet teil. ali/Foto: privat