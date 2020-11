Schwerpunkte

Der Wunsch nach dem Mauseloch

02.11.2020 05:30, Von Peter Dietrich

Wilfried Härle, früher Professor für Systematische Theologie in Heidelberg, spricht zum Reformationstag über die Scham

Die Einladung des Evangelischen Bildungswerks an Dr. Wilfried Härle, zum Reformationstag in Nürtingen zu sprechen, war eineinhalb Jahre alt. Nun kam er unter ganz besonderen Umständen zu etwa 30 Zuhörern. Für sie hat sich der Vortrag zum Thema „Scham“ gelohnt, für die anderen wird er ins Internet gestellt.

Wilfried Härle beim Vortrag zum Thema „Schämen wir uns des Evangeliums?“. Foto: Dietrich

NÜRTINGEN. Was will der Zuhörer in der Stadtkirche St. Laurentius mehr? Der Vortrag des ehemaligen Professors für Systematische Theologie in Heidelberg war allgemeinverständlich, bestens gegliedert und zu ihm gab es eine zweiseitige schriftliche Zusammenfassung. Nur das anschließende Gespräch über den Inhalt fiel wegen Corona aus. Auch auf die Tradition, am Reformationstag gemeinsam das Luther-Lied „Ein feste Burg ist unser Gott“ zu singen, entfiel, aber es gab vier vielseitige Orgelimprovisationen von Bezirkskantor Hanzo Kim über dieses Lied zu genießen.