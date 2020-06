Schwerpunkte

Der Weg von der Idee zur fertigen Szene

Im Stadtmuseum wird in einer Kabinettausstellung die Entstehung der Hölderlin-Serie der Nürtinger Zeitung beleuchtet

Die Nürtinger/Wendlinger Zeitung würdigte dem größten (Dichter-)Sohn Nürtingens zu seinem 250. Geburtstag im März eine fünfteilige Serie. Realisiert wurde sie mit dem Stuttgarter Illustrator Professor Davor Bakara und Kulturredakteur Andreas Warausch. Ab morgen zeigen die beiden in einer Schau im Nürtinger Stadtmuseum, wie die Serie in vielen Monaten entstand.

Aufbauarbeit: Davor Bakara (links) und Andreas Warausch in der Galerie des Nürtinger Stadtmuseums. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN (red). Am Ende standen da die vier Panoramaseiten und letztlich zum Geburtstag des weltberühmten Dichters eine vierseitige Beilage. Sie landeten auf den Frühstückstischen. In den Händen der Leser. Und auf deren Bildschirmen. Jetzt hängen sie im Museum – und entfalten dort, im Rahmen, an der Wand, noch einmal eine ganz andere, eigene, erstaunliche Wirkung. Ihnen gegenüber prangen die vier großen Druckplatten, die für die Produktion der Zeitung auch im digitalen Zeitalter unentbehrlich sind und die unabdingbare, handwerkliche Dimension des Schaffens thematisieren und erklären.