Der Wandel kommt – aber wie?

14.11.2019 05:30, Von Barbara Gosson

Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprach an der Nürtinger Hochschule über die Vereinbarkeit von Wirtschaft und Umwelt

Diskutieren mit Studierenden? Das hatte sich Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seinem Besuch an der Nürtinger Hochschule gewünscht. Leider ließ das enge Zeitkorsett des Politikers nur wenige Fragen zu. So blieb vieles, was er in seinem Impulsvortrag ansprach, im Unbestimmten.

Professor Steffen Scheurer hatte Ministerpräsident Winfried Kretschmann an die Hochschule eingeladen. Foto: bg

NÜRTINGEN. Ökonomie und Ökologie, Wirtschaft und Umwelt, Widersprüche oder Partner? Das war das große Thema des Abends an der Nürtinger Hochschule. Steffen Scheurer, Dekan des Studienganges Gesundheits- und Tourismusmanagement an der Hochschule in Geislingen, war es gelungen, den Ministerpräsidenten für einen Vortrag zu gewinnen. Aus organisatorischen Gründen fand der Vortrag in Nürtingen statt, für die Geislinger Studierenden war ein Bus organisiert worden.