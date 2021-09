Schwerpunkte

Der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl ist online

03.09.2021 05:30

Die Bundeszentrale für politische Bildung macht wieder ihr Angebot zur Orientierung. Eigene Standpunkte können mit denen der Parteien verglichen werden. Das bekannte Frage-Antwort-Spiel zur Bundestagswahl finden Sie auf unserer Wahl-O-Mat-Seite. Mehr zur Bundestagswahl und Porträts der Kandidaten aus unseren Wahlkreisen finden Sie auf unserer Seite zur Bundestagswahl.

Auch über das Handy kann der Wahl-O-Mat aufgerufen werden. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Seit gestern ist der Wahl-O-Mat zur Bundestagswahl am 26. September online. In den 299 Wahlkreisen des Bundesgebiets treten 40 Parteien zur Wahl an. Da hilft es, sich einen Überblick zu verschaffen. Unsere Zeitung ist als Medienpartner der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb), die für den Wahl-O-Mat verantwortlich zeichnet, mit dabei und stellt die Wahl-Orientierungshilfe zur Verfügung.