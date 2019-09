Der vorletzte Bauabschnitt beginnt

Sanierung der B 313: Die Nürtinger Großbaustelle wandert weiter und liegt noch im Zeitplan

Nach mittlerweile neun Bauabschnitten ohne zeitliche Verzögerung steht nun das vorletzte Teilstück der Sanierung der B 313 an. Am Samstag, 7. September, wird der zehnte Bauschnitt eingerichtet, der voraussichtlich bis zum Samstag, 21. September, dauern wird.

Dank der fleißigen Arbeiter geht es mit der Baustelle an der B 313 zügig voran. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN (nt). Der Abschnitt auf der östlichen Fahrbahn erstreckt sich von der Hochwiesenstraße bis zur Kreuzung an der Bachhalde, die in dieser Phase ebenfalls saniert wird. Die Kreuzung der Stuttgarter Straße am Tankstellendreieck ist ab Samstag wieder voll befahrbar.

Von der A 8 kommend kann man in die Bachhalde abbiegen, aber nicht in Richtung Zizishausen und nicht in die Hochwiesenstraße. Verkehrsteilnehmer mit diesem Ziel müssen weiträumig über die Wörthbrücke ausweichen.