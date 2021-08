Schwerpunkte

Der Vertrag für das Naturhotel am Nürtinger Neckar wurde unterzeichnet

Gestern wurde der städtebauliche Vertrag für den Bau des Naturhotels am Nürtinger Neckar unterzeichnet.

OB Fridrich (links im Vordergrund) und Christer Belser unterzeichnen den Vertrag. Foto: nt

NÜRTINGEN. Bei zwei Enthaltungen stimmte der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 26. Januar einstimmig dafür, einen städtebaulichen Vertrag mit Gastronom Christer Belser zu schließen. Dieser ist Grundlage für den Bau des „Naturhotels Neckar“, das in unmittelbarer Nachbarschaft der Freien Kunstschule Nürtingen (FKN) das westliche Neckarufer aufwerten soll und sich an den Vorgaben des Ideenwettbewerbs aus dem Jahr 2015 zur Entwicklung des Gebiets „Westlicher Neckar“ orientiert.