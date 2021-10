Schwerpunkte

Der verkaufsoffene Sonntag in Nürtingen war ein Erfolg

25.10.2021 05:30, Von Gabriele Böhm — E-Mail verschicken

Der verkaufsoffene Sonntag in Nürtingen mit Kunsthandwerkermarkt und Kunst in den Schaufenstern war nicht zuletzt dank des herrlichen Herbstwetters ein voller Erfolg.

Flanieren, schauen, kaufen – in der lichtdurchfluteten Nürtinger Innenstadt war gestern einiges los. Fotos: Böhm

NÜRTINGEN. Bei strahlendem Herbstwetter waren gestern zahlreiche Besucher beim verkaufsoffenen Sonntag in Kombination mit Kunstausstellungen, Kunstwerken in den Schaufenstern sowie einem riesigen Kunsthandwerkermarkt in der Altstadt unterwegs. Zahllose Stände mit Bratwürsten, Crêpes, Popcorn und gebrannten Mandeln mit betörendem Duft sorgten dafür, dass niemand hungrig blieb. Viele genossen es, vor den Cafés in der Sonne zu sitzen.