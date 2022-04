Schwerpunkte

Der Stadtbalkon Nürtingen lockt an den Neckar

30.04.2022 05:30, Von Anneliese Lieb

Oberbürgermeister Fridrich eröffnete gestern am Neckar die „Flaniermeile Nummer eins in der Metropolregion Stuttgart“. Bei schönem Wetter hat die Gastronomie täglich von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Mit dem Stadtbalkon am Neckar, den gestern Oberbürgermeister Fridrich eröffnete, ist Nürtingen wieder um eine Attraktion reicher. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wenn es um den Nürtinger Stadtbalkon geht, dann greift Johannes Fridrich gerne zu Superlativen. Gestern eröffnete der Oberbürgermeister „die Flaniermeile Nummer eins in der ganzen Metropolregion Stuttgart“. Ob das so ist, davon sollte sich jeder selbst ein Bild machen. Der erste Eindruck gestern zum Auftakt war nicht schlecht. Rechtzeitig zur Eröffnung strahlte die Sonne und auch die zahlreichen Gäste schienen zufrieden. Geht es nach dem Oberbürgermeister, soll der Stadtbalkon dauerhaft eine Perle in der langen Kette attraktiver Orte in Nürtingen sein. Um die zweite Auflage in diesem Jahr noch attraktiver werden zu lassen, hatten zum Beispiel Michael Maisch und Melanie Wägner unzählige Gespräche mit Gastronomen geführt, um die Speise- und Getränkekarte noch abwechslungsreicher werden zu lassen. Schrittweise, so der größte Wunsch von Johannes Fridrich, soll die Nürtinger „Schokoladenseite“ am Neckar immer mehr glänzen.