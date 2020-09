Schwerpunkte

Der Schillerplatz in Nürtingen wird im Herbst fertig

10.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

„Der Schillerplatz wird früher fertig“, verkündete vor wenigen Tagen Oberbürgermeister Johannes Fridrich bei der Hauptversammlung des Vereins Citymarketing. Konkrete Termine, wann die Bauarbeiter in der Innenstadt abziehen, konnte die Pressestelle der Stadt Nürtingen auf Nachfrage allerdings noch nicht nennen. Die Arbeiten auf dem Schillerplatz selbst sollen mit den Baumpflanzungen voraussichtlich Ende Oktober abgeschlossen werden. Es soll dann noch einen „Eröffnungstermin“ mit dem OB geben. Bis Dezember dauern die Umbauarbeiten am Jordery-Platz an. Und ab Anfang Oktober sollen auch die Fundamente und die Zuleitungen für die öffentliche Toilette vor der K3N hergestellt werden. In der Frickenhäuser Straße müsse noch der Bereich rund um die Bushaltestelle fertiggestellt werden. „Bei der Montage ging leider eine Glasscheibe kaputt und diese muss nachproduziert werden“, so Clint Metzger. ali/Foto: Holzwarth