Schwerpunkte

Der Nürtinger Weihnachtsbaum stammt aus Tischardt

17.11.2022 17:14, — E-Mail verschicken

Foto: Klemke

Noch hat die Adventszeit nicht begonnen, doch vor dem Nürtinger Rathaus steht seit Anfang der Woche bereits ein stattlicher Weihnachtsbaum. Er stammt aus Tischardt. Die Stadt habe die Tanne von der zwischen Frickenhausen und Tischardt beheimateten Baumschule Ulshöfer gekauft, wie Pressesprecher Clint Metzger auf Anfrage mitteilt. Der Baum soll noch ein festliches Gewand erhalten, ohne dass die Energiekosten in die Höhe getrieben werden. „Geschmückt wird er mit derselben Zahl an Leuchtmitteln wie in den Jahren zuvor. Das sind dann Ketten mit insgesamt rund 100 LED-Leuchten“, ergänzt Metzger. Zwölf Tannenbäume stellt Nürtingen verteilt über das gesamte Stadtgebiet in diesem Jahr auf. km