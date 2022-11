Schwerpunkte

Der Nürtinger Tagestreff wird 25

19.11.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Ort der Begegnung sucht weitere ehrenamtlich Engagierte. Ein Benefizkonzert mit Klezmermusik gibt es am 26. November.

NÜRTINGEN. Seit einem Vierteljahrhundert gibt es den Tagestreff in Nürtingen. Damals wurde er als Treffpunkt für Menschen in Not gegründet. Die Not hat nicht nachgelassen; mit der aktuellen Energiekrise und der hohen Inflation verschärft sie sich noch. Am Samstag, 26. November, erinnern die Verantwortlichen der Evangelischen Gesellschaft (eva) mit einem Benefizkonzert an die Geschichte des Tagestreffs und wollen Spenden für dessen weitere Hilfen sammeln. Daneben werden dringend ehrenamtliche Mitarbeitende gesucht.