Schwerpunkte

Der Nürtinger Tagestreff in Zeiten der Pandemie

27.02.2021 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Der Nürtinger Tagestreff kann in Corona-Zeiten nicht mehr die Hilfe leisten, die er leisten möchte

Normalerweise ist der Tagestreff in der Paulinenstraße ein Haus mit offenen Türen, das zweite Zuhause für viele der Besuchenden. Aber Corona hat die offenen Türen verschlossen, jetzt gibt es nur noch Termine und Essen aus dem Fenster. Da bleibt einiges an Hilfe auf der Strecke. Besserung ist nicht in Sicht.

Das Essen, das sonst in der Gemeinschaft gegessen wurde, kann nur noch durchs Fenster gereicht werden. Foto: Tagestreff

NÜRTINGEN. Unter der Woche hatte der Tagestreff von 10 bis 17 Uhr geöffnet, es gab am Nachmittag ein Essen, Spiele, Gespräche, die Möglichkeit, Wäsche zu waschen und zu duschen, sowie jede Menge kleine Hilfeleistungen, die Menschen in prekären Verhältnissen das Leben ein wenig leichter machen. Das fehlt zurzeit allen: den Ehrenamtlichen wie Petra Lichtenauer, den regelmäßigen Besuchern wie Michael Wachendorfer und auch den Hauptamtlichen Harry Held und Jana Seufert von der Evangelischen Gesellschaft (eva). Sie erzählen, wie sich alles geändert hat.