Der Nürtinger Student Moritz Hans tanzt im "Let's Dance"-Finale

22.05.2020 05:30, Von Sabrina Kreuzer — E-Mail verschicken

Moritz Hans ist im Finale der RTL-Sendung „Let’s Dance“ – Wir haben mit dem jungen Sportler gesprochen

Dem ein oder anderen war er vielleicht schon vorher bekannt: Moritz Hans war in der Fernsehsendung „Ninja Warrior Germany“ 2017 dabei und hat es so weit geschafft wie kein anderer. Jetzt steht der Stuttgarter Kletterer im Finale von „Let’s Dance“. Heute Abend wird der Sieger gekürt. Was kaum jemand über ihn weiß: Er studiert in Nürtingen Landschaftsarchitektur.

Der Nürtinger Student Moritz Hans tanzt heute mit Renata Lusin im Finale der RTL-Sendung „Let’s Dance“. Foto: TVNOW/Stefan Gregorowius

NÜRTINGEN/KÖLN. „Hallo, hier ist der Moritz“, meldet sich der 24-Jährige am Telefon. Er ruft aus Köln an, in seiner Trainingspause, um mit uns über sein aktuelles Leben zu sprechen. „Meistens fangen wir morgens zwischen halb zehn und zehn an zu proben. Vor 21 Uhr bin ich die letzten zwei Wochen nur selten aus der Tanzschule gekommen“, erzählt Moritz Hans.