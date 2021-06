Schwerpunkte

Der Nürtinger Stadtbalkon hat Flair

19.06.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Oberbürgermeister Fridrichs Intention: Der Rohdiamant Neckarufer soll zum Nürtinger Schmuckstück werden

Das Wetter passte perfekt: Bei strahlendem Sonnenschein eröffnete Oberbürgermeister Johannes Fridrich gestern Nachmittag den Nürtinger Stadtbalkon. Eine Flaniermeile beziehungsweise autofreie Zone, die den Menschen in Nürtingen den Fluss näherbringen soll. Fridrich erhofft sich damit auch mehr Aufmerksamkeit für die Nürtinger Altstadt und den Galgenberg.

Gemütlich am Neckarufer sitzen und ein kühles Getränk genießen. Der Nürtinger Stadtbalkon wurde gestern eröffnet. Bis zum Ende der Sommerferien dauert der Testlauf.

NÜRTINGEN. Johannes Fridrich hat extra seinen alten Wahlprospekt aus der Schublade geholt, um den Nürtingern nochmal in Erinnerung zu rufen, was er sich schon vor etwas mehr als zwei Jahren zur Belebung der Stadt überlegt hat. Den Rohdiamant Neckarufer zum Schmuckstück aufzupolieren. „Mein Ziel: Den Neckar und die Innenstadt besser miteinander verbinden, in der Alleenstraße zwischen Kreisverkehr und Hölderlindenkmal eine Flaniermeile zu gestalten.“ Der erste Schritt ist umgesetzt. Gestern eröffnete Fridrich den Stadtbalkon. Ein großes Fest mit Liveband und Kulturprogramm war in Zeiten von Corona nicht möglich. Deshalb hatte die Stadt auch keine Einladungen verschickt. Gekommen sind erfreulicherweise doch etliche Nürtinger, die sich davon überzeugen konnten, dass dieser Abschnitt am Neckarufer – vorausgesetzt das Wetter macht mit – in den nächsten Wochen bestimmt Zuspruch finden wird. Die Gastronomen sind gerüstet. Sie servieren nicht nur Getränke, sondern auch kleine Snacks dazu.