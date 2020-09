Schwerpunkte

Der Nürtinger Hölderlinbrunnen wurde aus den Angeln gehoben

09.09.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Die Arbeiten zur Sanierung des Jordery-Platzes sind in vollem Gange. In diesem Zuge wird der Hölderlinbrunnen herausgeputzt. Bei den Vorarbeiten wurde festgestellt, dass die Technik von Grund auf erneuert werden muss. Daher werden die Leitungen in den kommenden Tagen neu verlegt. Dazu musste der Brunnentrog seinen angestammten Platz am Montag räumen. Für die rund sechs Tonnen, welche der Hölderlinbrunnen auf die Waage bringen würde, war ein Autokran nötig, der den Brunnentrog anhob und auf die Seite setzte. Neben neuen Leitungen bekommt auch der Brunnenkörper eine Generalüberholung, sodass der Stein mitsamt den Steinriegeln wieder in neuem Glanz erscheinen kann, sobald er wieder an seinen Platz zurückgesetzt wird. Ein genauer Termin hierfür steht noch nicht fest. nt