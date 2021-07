Schwerpunkte

Der Nürtinger Bundestagsabgeordnete Matthias Gastel will in die Regierung

07.07.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Bundestagsabgeordnete der Grünen aus dem Wahlkreis Nürtingen sieht Veränderungsbedarf in der Bundespolitik

Seit knapp acht Jahren vertritt Matthias Gastel seine Partei Bündnis 90/Die Grünen und den Wahlkreis Nürtingen im Deutschen Bundestag in Berlin. Stets lädt er in der Mitte des Jahres zum Kreispressegespräch ein. Am gestrigen Dienstag gab es beim Termin in der Nürtinger Seegrasspinnerei natürlich auch einen Ausblick auf die Bundestagswahl am 26. September.

Matthias Gastel setzt im Wahlkreis Nürtingen auf einen Stimmenzuwachs der Grünen bei der Bundestagswahl im September. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Nach acht Jahren in der Opposition im Bundestag hofft Matthias Gastel darauf, ab dem Herbst der Regierung anzugehören. Und daher will er im Vorfeld keine Konstellation mit „demokratischen Parteien“ ausschließen. „Man muss zu allen Konstellationen bereit sein, wenn man die Regierungsverantwortung übernehmen will“, sagt der 50-Jährige, der in Filderstadt wohnt. Die künftige Bundesregierung könne „gute Ergebnisse erreichen, wenn alle bereit sind zu einer Veränderung“. Die Grünen seien jedenfalls „mit allen koalitionsfähig“, die sich „auf ökologische Themen einlassen“.