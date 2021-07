Schwerpunkte

Der Nürtinger Bürgertreff feierte Jubiläum

30.07.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die Nürtinger Einrichtung besteht seit 30 Jahren. In der Kreuzkirche wurde mit vielen ehemaligen und noch aktiven Ehrenamtlichen das Jubiläum begangen. Oberbürgermeister Johannes Fridrich bezeichnete den Bürgertreff als unverzichtbar.

Der heutige Bürgertreffleiter Christos Slavoudis (links) und der erste Leiter Hannes Wezel tauschten sich aus. Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Wenn 30 Jahre Nürtinger Bürgertreff gefeiert werden, wie am Mittwochabend in der Kreuzkirche, kommt einiges zusammen an Erinnerungen. Ehemalige und noch aktive Ehrenamtliche waren eingeladen, wie zum Beispiel Sepp Misch, der im Bürgertreff donnerstags den Marktbummler-Treff anbot, oder Wilfried Stelzmann, der sich von Beginn an bei den Stadtkirchen-Turmwächtern engagierte, oder Walter Lehmann, ehemaliger Realschulrektor, dem man seine 94 Jahre nicht im geringsten ansieht und der heute noch „English for fun“ anbietet und betont: „Aber ganz anders als in der Schule.“ Zwischen den Gesprächsrunden begeisterten das Improvisationstheater „Wilde Bühne“ aus Stuttgart und das Duo Joel Büttner (Bass) und Maike Rieger (Gesang).