Der neue Pächter für den Kiosk am Nürtinger Galgenberg ist bereits gefunden

05.06.2021 05:30, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Die ehemalige Trinkhalle am Galgenberg erhält sanitäre Anlagen und soll ab August zum Treffpunkt im Grünen werden

Die Baustellenabschrankung ist schon mal angebracht. Hinweis darauf, dass an der ehemaligen Trinkhalle der Heinrichsquelle bald die Bauarbeiten losgehen. Entstehen soll am Galgenberg ein Kiosk mit sanitären Anlagen. Der Gemeinderat hat sich für Serkan Kilic als neuen Pächter ausgesprochen. Wenn alles klappt, soll es im August losgehen.

In den nächsten Wochen soll der Anbau an die ehemalige Trinkhalle erfolgen. Derzeit werden Leitungen für die Wasser- und Abwasseranschlüsse verlegt. Fotos: Holzwarth/nz-archiv

NÜRTINGEN. Zusammen mit dem Stadtbalkon zählt die Belebung des Parks zu den „Lieblingsvorhaben“ von Oberbürgermeister Fridrich. Wann der Nürtinger Rathauschef allerdings den Kiosk am Eingang zum Nürtinger Galgenbergpark einweihen darf, steht noch nicht fest. Erst müssen von der Gebäudewirtschaft Nürtingen noch die sanitären Anlagen samt Lagerraum angebaut werden. Der OB ist überzeugt, dass „mit der neuen Heinrichsquelle auch die Tourismuswelle“ nach Nürtingen kommt, wie er schon in seiner Fasnetsrede prophezeite. Den neuen Kiosk-Pächter würde das bestimmt freuen. Serkan Kilic, der auch das „Alaturka“ in der Nürtinger Bahnhofstraße betreibt, erhielt den Zuschlag. Die Entscheidung fiel in nicht öffentlicher Ausschusssitzung. Vier Bewerber hatten sich vorgestellt. „Alle vier haben sich richtig ins Zeug gelegt“, sagt Michael Maisch, sodass es die Ausschussmitglieder nicht leicht hatten, sich für einen zu entscheiden.