Der nächste Optiker für die Nürtinger City?

23.03.2021 05:30, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

Frieder Henzler schließt seinen Schneidwarenladen – Kommt nun der nächste Optiker in die City?

Seit über 150 Jahren gibt es das Familienunternehmen Henzler in Nürtingen. Nun gibt Frieder Henzler seinen Haushaltswarenladen in der Kirchstraße aus gesundheitlichen Gründen auf. Dem Vernehmen nach könnte ein Optiker in die Ladenräume ziehen.

Im Sommer ist Schluss: Dann schließt Frieder Henzler seinen Schneidwarenladen in der Kirchstraße. Doch wer folgt auf ihn? Foto: Holzwarth

NÜRTINGEN. Es ist eine Nürtinger-Institution, die sich aus der Innenstadt verabschiedet. Bis auf das Jahr 1867 geht die Geschichte des Familienbetriebs Henzler zurück. Im Sommer dieses Jahres ist Schluss: „Die Entscheidung der Geschäftsaufgabe ist uns alles andere als leicht gefallen“, sagt Frieder Henzler. „Aus gesundheitlichen Gründen gab es letztendlich keine andere Alternative.“