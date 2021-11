Schwerpunkte

Landkreis Esslingen bereitet sich auf Flüchtlingsandrang vor

10.11.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Dem Landratsamt Esslingen werden seit Ende des Sommers verstärkt Flüchtlinge vor allem aus Afghanistan, Syrien und Irak zugewiesen. Kapazitäten für die Unterbringung müssen wieder neu aufgebaut werden.

In der Max-Eyth-Straße in Nürtingen betreibt der Kreis eine von wenigen großen Unterkünften für Flüchtlinge. Foto: Just

NÜRTINGEN. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan war es nur eine Frage der Zeit, bis wann vermehrt Flüchtlinge auch in der Bundesrepublik Deutschland ankommen, Asylanträge stellen und vorläufig untergebracht werden müssen. So wandte sich Landrat Heinz Eininger nun an die Städte und Gemeinden im Kreis Esslingen, um sie vorzubereiten und sie auch bei der Erstunterbringung um ihre Mithilfe zu bitten.