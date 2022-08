NÜRTINGEN. Dreimal eine Woche lang bietet die TG Nürtingen jetzt wieder ein Sommercamp an. In vier Gruppen aufgeteilt können Kinder von sechs bis 13 Jahren unter der Anleitung von erfahrenen Betreuern in verschiedene Sportarten hineinschnuppern. Drei Standorte sind dafür vorgesehen. Der Sportplatz…

