Der Glaube steht im Mittelpunkt

01.07.2019, Von Carolin Schäfer — E-Mail verschicken

Das ökumenische Frauenfrühstück in Zizishausen feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen

Bereits seit 1999 findet zweimal jährlich das ökumenische Frauenfrühstück in Zizishausen statt. Das Team der „Ökumene für Frauen“ (ÖFF) lädt dazu verschiedene Referentinnen und Referenten ein, um über die Themen der Zeit zu sprechen und über den Tellerrand hinauszuschauen. Nun wird das 20jährige Bestehen gefeiert.

Das Team des ökumenischen Frauenfrühstücks cas

NT-ZIZISHAUSEN „Net bruddelt isch gnuag globt“ war das Motto des ersten Frauenfrühstücks 1999, damals noch im evangelischen Gemeindesaal in der Christuskirche in Zizishausen. Zu Beginn waren es nur wenige Besucherinnen, die an dieser Veranstaltung teilnahmen. Heute, 20 Jahre später kommen über 100 Frauen in das katholische Gemeindezentrum St. Nikolaus nach Zizishausen zum ökumenischen Frauenfrühstück zusammen.