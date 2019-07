Der gesellschaftliche Zusammenhalt im Fokus

26.07.2019, Von Anneliese Lieb — E-Mail verschicken

Volkshochschule präsentiert das neue Programm für Nürtingen und die elf Außenstellen – Anmeldung ab sofort möglich

Die Volkshochschulen in Deutschland feiern 100-jähriges Jubiläum. Die Nürtinger Einrichtung ist zwar noch nicht ganz so alt, sie wurde 1947 gegründet, man sieht sich aber in der Tradition. Der damalige Auftrag in der Weimarer Republik, das demokratische Gemeinwesen zu fördern, ist heute so aktuell wie damals.