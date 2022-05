Schwerpunkte

Der Fusion wurde einhellig zugestimmt

In der ersten Mitgliederversammlung des VDK-Ortsverbands Nürtingen seit zwei Jahren wurde der Ortsverband Unterensingen eingegliedert.

NÜRTINGEN. Jüngst lud der Sozialverband VdK – Ortsverband Nürtingen – seine Mitglieder und Gäste zur Mitgliederversammlung in das Gemeindehaus der katholischen Kirche in Nürtingen ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen turnusgemäß die Berichte der Vorstandsmitglieder über das abgelaufene Jahr und die zwei Jahre davor, da coronabedingt nicht öffentlich eingeladen werden konnte. Vorsitzende Heiderose Siebert begrüßte auch Mitglieder des Sozialverbandes Unterensingen.

Nach der Totenehrung durch die Vorsitzende legte diese ihren Bericht über die abgelaufenen Jahre vor. An den Kranzniederlegungen am alten Friedhof und am Ehrenmal in Oberensingen habe sie selbst teilgenommen, in den Ortschaften waren weitere Vorstandsmitglieder präsent. Große Sorgen bereite ihr der Krieg in der Ukraine und das unberechenbare Handeln Putins. Viele Flüchtlinge gelte es aufzunehmen und zu betreuen und auch die eigene Bevölkerung sei vermehrt von Armut betroffen; sowohl Ältere als auch Jugendliche. Wenigstens gebe es eine Rentenerhöhung und auch für Behinderte sorgen die öffentlichen Träger vermehrt für Verbesserungen; so seien auch die Fußgängerzone und der Bahnhof besser mit Rollator und Rollstuhl nutzbar.