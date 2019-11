Fußball-Landesliga, Staffel 2: Oberensingen erwartet Geislingen – Frickenhausen und Köngen starten auswärts in die RückrundeMit dem Anpfiff der zweiten Halbserie verabschiedet sich die Landesliga am Wochenende zugleich in die Winterpause. Und zwar mit dem Neu-Ulmer Kracher-Derby. Auf das Topspiel…

Mehr