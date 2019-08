Der drittletzte Bauabschnitt der B 313 beginnt

20.08.2019, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Ab Donnerstag wird zwischen Tankstellendreieck und Hochwiesenstraße gebaut – Keine Zufahrt zum Festplatz

Wer in den kommenden zweieinhalb Wochen von der B 313 nach Oberensingen oder Zizishausen fahren möchte, muss eine Umleitung in Kauf nehmen. Dies hängt mit dem nächsten Bauabschnitt der Sanierung der Bundesstraße zusammen, der sich vom Tankstellendreieck bis zur Hochwiesenstraße erstreckt. Auch die Zufahrt zum Festplatz ist in dieser Zeit nicht möglich.

Der nächste Bauabschnitt der B 313. Grafik : ntz

NÜRTINGEN. Am Donnerstag startet dieser neunte von elf Bauabschnitten. Bis voraussichtlich 7. September wird in Fahrtrichtung Autobahn der Belag zwischen der Stuttgarter Straße und der Hochwiesenstraße einschließlich der dortigen Kreuzung saniert. Der Durchgangsverkehr wird wieder auf die gegenüberliegende Fahrbahn verlegt. In beide Richtungen steht ein Fahrstreifen zur Verfügung.