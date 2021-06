Schwerpunkte

Nürtingen: Initiative will auf die reizvolle Altstadt aufmerksam machen

29.06.2021 05:30

NÜRTINGEN (pm). Mit einem besonderen Charme empfängt die Nürtinger Altstadt ihre Besucher. Häuser und Mauern erzählen von vergangenen Zeiten und die kleinen Ladengeschäfte zeigen ihre Besonderheiten. Ist somit alles bestens in der Altstadt?

Nein, meint der Freundeskreis Nürtinger Altstadt, der sich seit Juli 2020 trifft, um die alten Orte in Nürtingen bekannter zu machen. Die Altstadt als der Ort, in dem man sich gerne trifft, die einlädt zum Bummeln und Verweilen. Nicht nur für Nürtinger, auch für Gäste, die viel zu wenig den Weg vom Neckar in die Altstadt finden.

Ausgebremst wurde die Initiative durch die Beschränkungen durch die Maßnahmen gegen den ungeliebten Virus. Dennoch brachten die Diskussionen, in die sich auch der Oberbürgermeister Fridrich einbrachte, einige konkrete Impulse, die auch in Pandemiezeiten umgesetzt wurden.

So konnte beispielsweise die neue Beschilderung der Altstadt zügig realisiert werden. Zur Koordination wurde ein Sprecherkreis gewählt, dem Bärbel Kehl-Maurer, Mark Horlacher und Claudia Breit angehören.